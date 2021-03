Lumiseen ehk Miks mu muru hallitab? 

Põllumees teab, et lumi pole alati kõige suurem sõber. Eriti, kui külmumata maale langeb paks lumekiht. Sageli on siis maapinnal temperatuur null kraadi ringis, mis ohustab taliteravilja ja kõrrelisi heintaimi. Sellistes tingimustes hakkabki võimust võtma lumiseen. Seene arengut soosivad ka talvised sulad, vihm ja pikk kevad. Seesama seen on kurikael, kelle kahjustuse jälgi näeme tänavu kevadel murudes. Koosneb ju murugi kõrrelistest taimedest.

Sulanud lume alt ilmub välja inetu hallilaiguline muru. Foto: Erakogu

Kuidas lumiseent ära tunda?

Kui lumi on sulanud paistab murus halli, valget või pisut roosakat kirmet. Taimed, millel seen võimutseb, kaob ära roheline värvus ja nad hakkavad mädanema. Sageli on kahjustus nii suur, et võib mitu peotäit muru üles tõsta.

Abiks õige muruhooldus

Selleks, et kevadel vältida ebameeldivat üllatust, saab juba sügisel ühtteist muru heaks ära teha.

Sügisel ei tohiks anda murule lämmastikväetist, sest üleväetatud taimed nakatuvad kergemini. Las jääda lämmastik ikkagi kevadeks, kui taime ülesanne on kasvada ja kosuda. Sügisel tuleb elutegevust koomale tõmmata, et talvitumine oleks edukas.