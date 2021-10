FOTOLUGU | Aasta Kodu 2020 köögipreemia pävinud köök jääb silma oma erilisusega 

Aasta Kodu köögipreemia saanud perekond Usin valis avatud kööki-elutuppa julgelt halli suurel pinnal. See annab mitte just väga suurele ruumile rahuliku, elegantse, õdusa üldpildi. Esile pääseb ka äärelinnas asuva uue kortermaja aknast paistev põlluvaade.

...Kodu sisustamise eel ei olnud meil päris täpset tunnetust, kuhu poole liikuda. Küll aga teadsime, et meile meeldivad puit, kivi, maalähedased toonid ja robustse viimistlusega detailid. Nendele märksõnadele tuginedes hakkasime tasapisi minema. Meil oli ka üks oluline kokkulepe – me ei osta ajutisi asju. Vana tõde – ajutine on igavene!