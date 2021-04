Taustalaulja või solist: millised on praegused köögitrendid? 

Taustalaulja

Köök ei ole kirju solist, vaid pigem elegantne taust – selle suuna on toonud avatud köögid-elutoad. Nii on köögi praktiliseks alaks enamasti vaid otsmine sein, täis kapirida ja töötsooni. Ilustusteta minimalistlik köök lausa sulandub märkamatult interjööri. Avatus nõuab ka võimalikult kvaliteetseid materjale. Väikekorterites saab sellesse kapiritta mahutada ka muud praktilist peale köögitarvete.

Läige väiksel pinnal

Pigem on suur kapisein matt. Läiget vilksatab tööpinna tagaseinal või köögisaarel. Napimal pinnal lisab see nooblit ilmet.

Tühja pinda elavdavad toataimed, mõni vaaside kompositsioon, kandik kui kunstiteos, taas on moes punutised – ka elutuba dekoreerivad esemed. Instagrami mõjutused on toonud kööki ka ühe elavama objekti – kujundatud riiuli, kus on näiteks toon toonis praktilised nõud ja meeloluesemed.

Kõik peidus

Kaasaegse interjööriga sobituv köök on vastand rippuvate pottide, pannide ja maitsetaimekimpudega mõisalikule köögile. Tarvikud ja toiduained on kõik peidus rohketes kappides, köögisaare all sahtlites. Isegi kodumasinad on sageli kapiukse taga suurel riiulil. On ka kööke, mille riiuleid saab vastavalt soovile kas eksponeerida või peita, näiteks voldik- või lükandustega. Puhtapindse köögi pluss on ka koristusmugavus.

NB! Romantika pole kadunud

Köök peab olema kodu nägu ehk sobituma muu interjööriga. Seega pole kuhugi kadunud vana maja ajaloohõnguga köögid või romantilisemad toidutegemis­alad. Nii nagu väga lihtne ja detailidega mängida lubav köök, peab trendide ajahambale hästi vastu ka klassika.

