AIALUGU | Jõeäärne paradiis kaunite roosipõõsaste ja rikkalike lilleamplitega 

On aedu, mis on rajatud enne hoonete valmimist ning võivad hiljem uhkeldada küpse lopsaka haljastusega. Aga teha võib ka sootuks vastupidi ning esmalt ehitada valmis kõik elamiseks vajalik. Brit ja Kalmer Ojamu hektarisuuruses koduaias just nii tehtud ongi ja enamgi veel.