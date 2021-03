Pintslid ritta! 20 ideed kiireks koduvärskenduseks 

Anna elutoale uus hingamine värvi ja rohelusega

Trendikas tapeet

Moes on maalähedastes värvides suuremustrilised tapeedid. Uut seinakatet valides võiks välimuse kõrval pöörata tähelepanu ka materjali vastupidavusele ja paigaldusmugavusele. Kõige praktilisem tapeeditüüp on fliis, mis on pikaealine, kvaliteetne, õhku läbilaskev ja lihtne paigaldada. Ka pabertapeet hingab, aga seda on keerukam paigaldada ja hooldada. Vinüültapeet on küll vastupidav ja pestav, kuid ei lase üldse õhku läbi, samuti võib olla keerukas selle paigaldamine, eriti kui selles töös varasem vilumus puudub.

Puidu toomine interjööri

Värvi või tapeedi kõrval võib kaaluda seintele ka mõnd sootuks muud trendikat materjali – puitu, vineeri, korki. Kui valmispaneelid tunduvad liiga kallid, saab neid ka ise meisterdada. Vineerile saab kleepida 4x4 sentimeetrise mõõduga hööveldatud latid. Paneelide vahele võiks jätta 3-4 sentimeetrit, et anda seinale sügavust ja pääseda mugavalt tolmu pühkima. Lattseina võib vastavalt maitsele kas lakkida, õlitada, vahatada või värvida. Puit võib olla elutoas põnevaks kontrastiks või sulanduvaks täienduseks ruumi olemasolevale värvilahendusele.

Struktuurvärviga aktsentsein

Lisaks puidule on populaarseks seinakatte materjaliks naturaalne kivi, aga lihtsam ja soodsam alternatiiv on struktuurvärv või -krohv, mille peale kandmiseks on kümneid erinevaid tehnikaid – selleks võib kasutada pahtlilabidat, pesuharja, liimikammi, švammi või pintslit. Internetist leiab arvukalt põnevaid nippe ja ühe seina üle värvimine annab ruumile täiesti uue olemuse.

Rohelus tuppa

Toataimed, nii suured kui väikesed, on aasta-aastalt üha trendikamad. Taimi võiks valida enda elustiilist lähtuvalt – kui pererahvas on harva kodus või ei leia piisavalt aega taimede eest hoolitsemiseks, võiks valida vähenõudlikud sukulendid ja kaktused, suhteliselt vähe hoolt vajavad ka kuukingad. Rohenäpud võiks valida aga erinevad suurelehelisi toataimi.



Magamistoale annavad ilmet trendikad tekstiilid