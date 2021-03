Kodu ja Aed Lemmiktaimede uus eluring ehk Kuidas teha pistikuid Ingrid Sembach-Hõbemägi , täna 17:00 Jaga: M

Foto: Priit Grepp

Kevade saabumine on pannud virguma jahedates ruumides ületalve hoitud suvelilled. Enamasti on tegu kas tugevamate puituvate vartega taimedega nagu fuksiad või pelargoonid, ent ületalve on võimalik pidada ka kirinõgeseid ja paljusid teisi taimi. Paraku venivad taimed talvises valgusepuuduses välja ning kaotavad oma kauni kompaktse kasvukuju.