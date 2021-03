„OLEME KODUS!“ | Ajakirja Kodukiri taskuhääling: kuidas lockdowni ajal kodus olemise ja töötamisega hakkama saada? 

Selles osas arutavad Malle Pajula ja Piret Tali, et kas kodukontor ja kaugtöö on tulnud, et jääda ja mida see kodukontorite sisustuses on kaasa toonud. Kas koduses majapidamises tasub sisse seada väike jõusaal või piisab õue jalutama minekust? Millised nipid ja tegevused aitavad kodus olemist nautida, et eriolukorra lõpuni pidada?