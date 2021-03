Varakevadised tööd aias: muru hooldamisega tuleb alustada õigel ajal 

Sellistesse kohtadesse, kus on murus kulumise märke, hõredamaid laike või ka lumiseene kahjustusi, võib visata täiendavalt paar peotäit muruseemet. Selleks kobestage veidi mullapinda, seejärel rehitsege tasaseks. Külvake muruseeme, kastke rikkalikult, kuid siiski piisavalt ettevaatlikult, et külvatud seemet minema ei uhuks. Vähene kastmine on ka põhjus, miks muru ei tärka, seega veega ei maksa koonerdada. Võite näpu mulda pista ja katsuda, kas ikka on piisavalt niiskust. Kui muruseemet ei ole piisavalt, võib sellesse segada paar peotäit liiva, nii külvates jaotub seeme ühtlasemalt.

Liigniiske pinnas

Väga niiske ja raske lõimisega mulda saab pisut õhurikkamaks, kui sinna laotada kuni kolme sentimeetri paskune liivakiht. Aja jooksul see seguneb mullaga ning aitab seda vett läbilaskvamaks muuta. Kui aga ikkagi mõni ala aias on nii madal, et sinna koguneb sageli vesi, mis jääb pikaks ajaks pidama, oleks mõttekas sinna rajada veesilm või istutada niiskuslembesed taimed.







Samblased kohad

Sammal hakkab murus ülbitsema, siis kui muld on liiga happeline, märg ja seal on vähe toitaineid. Samuti ei tule kasuks liiga madal niitmine. Sammaldunud muru peaks suvel vähemasti korra kuus õhustama. Selles pole muud kunsti, kui võtte aiahark ning teha murusse auke. Külla võib kutsuda ka ohtralt tikk-kontsadel prouasid, et teha murul üks korralik tantsuõhtu. See on palju lõbusam! Väga varjulises aias ei maksa unistada ideaalsest murust, see jäägi ikka pigem päikesepaistelise või poolvarjulise aia eeliseks. Keerulistes kohtades võiks kasvatada vähenõudlikke püsililli.

Muruniiduk korda