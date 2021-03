USKUMATU: Hobiaednik on kodus kasvatanud kaht ja pooltsada tomatisorti  

Kes tomatitaimi ette tahab kasvatada, sellel on aprillis küll viimane aeg seemned mulda pista. Nõuandeid jagab matemaatikaõpetaja Ivar Porn, kes hobi korras on 16 aasta jooksul kasvatanud 244 tomatisorti. Tänavu võtavad tema kasvuhoones kohad sisse 80 tomatitaime, mis pärinevad 30 sordist. Miks ta just neid sorte eelistab?

„ Erinevaid tomateid olen maitsnud 250 ringis,“ ütleb Ivar. „Tomatid ei ole ühe maitsega. Näiteks kollased on oluliselt magusamad kui punased ning ka oranžid on üsna hõrgu maitsega. Kirsstomatid on muidugi täitsa klass omaette.“