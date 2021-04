Lugeja küsib: kuidas koduses majapidamises vabaneda vaaraosipelgatest? 

Vaaraosipelgat kirjeldati esimest korda 1758. aastal Egiptuses. Milline side oli neil vaaraodega, ei ole teada, kuid 70 aastat hiljem oli see sipelgas juba vägagi tuntud Inglismaal, kus ta armastas elada kaminate kiviplaatide all. Nende putukate päriskodu on aga kas India või Sunda saared.