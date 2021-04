Kääri käised üles! Aprillitöödega võib aias väga kiireks minna 

Nõnda aga, kuidas ilmad soojenevad, võite vähehaaval mõne serva juba avada ja kihte vähemaks võtta. Lõplikuks eemaldamiseks valige tuulevaikne pilves päev, et hoole alt vabanenud taimed ära ei ehmataks.

Elulõngade juuri kaitsev mullakuhil ajage laiali kohe, kui ilmad soojenevad. Elulõngad on varase tärkamisega ja hilisem askeldamine taimede lähikonnas võib neid tahtmatult vigastada.

Püsiasukad vajavad hoolsat ülevaatust

Sügisel iluaeda istutatud puud-põõsad ja püsikud vajavad hoolikat ülevaatamist. Kui külm on taime üles kergitanud, suruge see mulda tagasi, et juurtel oleks kindel kontakt maaga. Vaadake üle ka puude toestused – kas vaiad on kindlalt paigal ja kas sidumismaterjal pole katkenud ega sooni puutüve.

Vaadake üle toestused ja sidumised, kas tuuled pole kimbutamas käinud. Foto: Istockphoto

Niipea, kui maapind on sulanud, kastke eelmisel hooajal istutatud taimi. Iseäranis ootavad vett okaspuud – nii elupuuhekid kui ka kõik teised igihaljad dekoratiivsed taimed vajavad pärast istutamist kaks aastat regulaarset ja põhjalikku kastmist.

Okaspuu on pika vinnaga taim, ta ei näita kevadel ega ka suve hakul välja, et vaevleb veepuuduses. Püsikute puhul saab suvel longu vajunud lehtedest ja vartest eksimatult aru, et kastmine on viibinud. Okaspuu kannatus on pikem, aga kui katkeb, siis pöördumatult – kuivamisilmingutega okaspuid enamasti päästa ei õnnestu.