Teeme vahetust! Uue taime võib rohevahetuse kaudu saada tasuta 

„Kes annavad, saavad andmisrõõmu, ja kes saavad, on eluaeg tänulikud. Ma olen kokku puutunud paljudega, kes on soovinud esialgu ainult murulappi ja elupuid, aga hiljem on tekkinud huvi pojengipõõsaste, tulpide ja muu sellise vastu. Esimeste rohevahetusest saadud taimede või sibulatega on hakatud särasilmi peenraid looma,“ kiidab Heinmaa, kes oma kodu ja aiaga on võitnud ka 2009. aasta kaunima kodu konkursi.

„Taime ära andes võiks sellega kaasas olla juhend, kellega tegu ning kui palju kastmist ja valgust ta vajab. Paha ei teeks ka foto, et oleks näha, milline taim tulevikus välja hakkab nägema,“ soovitab Heinmaa. „Uus omanik ei pruugi teada, kuidas taime eest hoolitseda. See info oleks vaja juurde anda või rääkida, kui ollakse ise leti taga taimi jagamas.“

Vendelini sõnul on rohevahetuse kirjutamata reegel, et ära antav taim peab olema terve ja kahjurivaba. Kuigi esineb ka erandeid – mõni pakkuja tunnistab ausalt, et taim pole kõige paremas konditsioonis, sest tal pole olnud vajalikke tingimusi. „Ikka leidub keegi, kes on nõus taime üles turgutama,“ teab ta.

Arusaamatusi nende Facebooki rohevahetuse grupis üldiselt ei teki. „Ainult see põhjustab vahel nurinat, et lubatud on mitmele ja keegi jääb lõpuks ilma. „Meie reegel on, et kes esimesena soovi avaldab, see saab,“ selgitab ta. „Ei loe pakkujale saadetud privaatsõnum, vaid oma soovist tuleb postituse all kõigile nähtavalt teada anda – nii ei teki vaidlusi, kes oli esimene.“

Missuguseid taimi on lootust rohevahetuse kaudu saada? Kevadeti pannakse enamasti kasvama rohkem seemneid, kui taimi on tarvis. „Pannakse ikka varuga, juhuks kui mõni ei lähe kasvama, nii et ikka kipub kümme-viisteist taimekest üle jääma. Mõni antakse naabrinaisele ja veel kuhugi, aga ega kõik neid taha ja lõpuks jõutaksegi rohevahetusse,“ kirjeldab Heinmaa. „Seal oodatakse neid väga!“

Vendelin näeb samuti, et kevadel kiputakse seemnetega üle pingutama ja liialt palju taimi ette kasvatama. „Kevadel läheb läheb elu grupis hästi aktiivseks – pakutakse tomati- ja kurgitaimi, ürte ja suvelilli. Kellel on üle, pakub lillepotte.“