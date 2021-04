KOGEMUSLOOD | Soodne vannitoauuendus pole vaid unistus, lihtsalt alusta! 

Enne ja pärast: Triin Meresaar otsustas kogu tualetti plaatimise asemel ühe seina katta tapeediga. Foto: erakogu

Värvid ostsime Karl Builderi värvipoest, kust saime spetsialistidelt ka vajalikke nõuandeid. Meile kinnitati, et idee on igati teostatav. Kuna soov oli teha vannituba kahe tooniga, siis Decorast ostsime tumedama struktuurvärvi, millega värvisime vannitoa seinad, mis ei puutu otseselt veega kokku.

Enne värskendust. Foto: erakogu

Dušinurga raami värvisin üle kuldse pihusvärviga, sest minu uute ideedega ei sobinud enam vana hõbedane. Kuldseid aerosoolvärve on palju, aga seda õiget tooni oli raske leida. Lisaks dušinurgale said kuldseks kõik detailid: käteräti- ja WC-paberi hoidja, uste käepidemed ja kinnitused. See on puhtalt katse ja eksituse meetod, sest mul pole õrna aimugi, kaua see püsib.