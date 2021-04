Kodu ja Aed Vabandusi pole enam vaja! 10 head põhjust, miks täita kodu toataimedega Laura Verte , täna 12:56 Jaga: M

On vähemalt kümme head põhjust, miks lilled kodus kasulikud on! Foto: Brina Blum / Unsplash

Kuni jõuad toataimede eest hoolitseda, pole neid kodus kunagi liiga palju. Kui pere siiski imestab, et taas uue taimekese tuppa tood, tea, et selleks on vähemalt kümme head põhjust, miks lilled kodus kasulikud on!