Hiiglase mõõtu toalilled kodus: mida suured taimed eluks vajavad? 

Tulevikku silmas pidades tuleks suurekasvulist taime ostes mõelda, kas ta ka kümne või enama aasta pärast tuppa ikka ära mahub. Foto: Brina Blum / Unsplash

Ka väikesed taimed on toredad, kuid eriti efektsed on kodus suured toalilled. Kui sa ei malda oodata, et väike puu suureks kasvab, ja oled andmas alla soovile tuua koju majesteetlik pilgumagnet, on mõistlik välja selgitada, kuidas suuremõõtmelise taime eest hoolitseda.