TEE ISE | Eriti hõlpsalt valmivad ajalehest külvitopsid 

Isetehtud paberpottide kõrval võib kasutada ka poodides müügil olevaid turbast valmistatud ettekasvatuspotte. Nendegi eeliseks on mullas komposteerumine. Aseta mullaga täidetud turba- ja paberpotid kindlasti kõrgemate servadega alusele. Nimelt võib juhtuda, et märgunud turvas või ajalehepaber ei pea märja mulla raskusele vastu ja külvipott laguneb enne õiget aega. Et seda ei juhtuks, aseta turba- ja paberpotid alusel tihedalt külg külje kõrvale, nii et nad toetaksid üksteist.