PSÜHHOLOOG: mine aeda müttama – ja kui ei meeldi, siis ära mine 

„Kõik, mida näeme, mõjutab meie mõtlemist ja kui sa tahad olla terve ja rõõmus, siis mõtle, milline keskkond sinus selliseid tundeid tekitaks,“ ütleb psühholoog ja maastikukujundaja Helena Ehrenbusch. Praegusel piirangute ajal on tema arvates üha olulisem pöörata tähelepanu keskkonnale ehk kujunda oma kodu ja aed nii, et ümbrus toetaks meie vaimset arengut ja tervist. "Üldjoontes meeldib ajule sümmeetria, näiteks kõik sümmeetriliselt paigutatud pinnakattetaimed peaksid meile rahustavalt mõjuma. Seevastu korrastamata aianurgas võib mõni inimene ärrituda," rõhutab psühholoog, et inimene peab saama tunda ja välja elada nii positiivseid kui ka negatiivseid emotsioone.