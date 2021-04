„OLEME KODUS!“ | Ajakirja Kodukiri taskuhäälingus: kas ventilatsioon on seotud koroonalevikuga ja kuidas suvekodu soetada? 

Kodukirja toimetajad Malle Pajula ja Piret Tali arutavad, et kuidas koroonakevad mõjutab suvekodude ja suvilate müüki. Selgi kevadel on kinnisvaraturul suundumus, et suvilaid ostetakse palju, anna ainult ette. Millised on Malle ja Pireti suvemajade kogemused ning mida ja kuhu nad osta soovitavad. Kas saarele, sisemaa külla või kuurorti? Juttu tuleb ka sellest, kas ventilatsioon, CO2 ja koroonviiruse levik on seotud.