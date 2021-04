„Naabrist parema“ osalejad Anna-Liisa ja Kert leidsid oma spaamajja tõelise pärli – vaata, mille! 

Anna-Liisa tunnistab, et möödunud hooajal oldi „Naabrist parema“ tulihingelised fännid, mistõttu tuli saates osalemise otsus spontaanselt. „Kuna meil on oma kodu juba olemas, tahtsime teha midagi lahedat ja mis poleks selline, mida televaataja juba näinud on. Soovisime, et see oleks vau-projekt ning vaatajad saaksid inspiratsiooni,“ jutustab Anna-Liisa.

Terrassivannis mõnulemine teeb tervisele head

Anna-Liisa ja Kerdi lähedaste ring on väga kokkuhoidev, mistõttu armastatakse korraldada koosviibimisi. Spaa-saunamaja saab olema selleks ideaalne paik. „Valisime Lingalaidi terrassivanni, kuhu mahub kaheksa kuni üheksa inimest. Kui on vajadus, siis ka rohkem – eks häid lambaid mahub ikka ühte lauta palju,“ nendib noor naine.

Lingalaidi terrassivann jäi neile silma kohe, kui nad sobivat varianti otsima hakkasid. „Kui ühelt poolt on see minimalistlik, siis teisalt tõeliselt luksuslik. See sobitub meie kontseptsiooniga,“ seletab Anna-Liisa ning lisab: „Erinevus tavalise vanniga on, et seda on võimalik uputada terrassi sisse nii, et ta jääb samale tasapinnale. Meile ei meeldiks, kui vann oleks kohmakas ja silmapaistev.“ Terrassivanni on võimalik kasutada nii sise- kui välistingimustes.

Terrassivanni märkimisväärse plussina ei saa unustada ka mõnusat hüdroteraapiat – looduslikku teraapiavormi, millel on hulganisti tervendavaid ja lõõgastavaid omadusi.