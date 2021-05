Praktilised soovitused, kuidas kasvatada põõsaid aiavaasis 

Põhimõtteliselt saab konteinerites kasvatada suuremat osa puudest-põõsastest, küsimus on pigem istiku ja poti suuruses, samuti ajas, kui pikalt soovitakse taime sellistes tingimustes hoida. Kui just pole tegemist tänava- või katusehaljastusega, kuhu konteinerid tõstab kraana, on praktikas siiski mõtet kasvatada väiksema kasvuga puittaimi. Taimestatud ja märja mullaga konteineri kaal võib olla märkimisväärselt suur ning sellele koormusele ei pruugi ehitise konstruktsioon vastu pidada. Seega tuleks lähtuda kriteeriumist „millest enese jõud üle käib.“