Silmailu ja meelerahu aastateks! Raja aeda vähest hooldust vajav peenar 

Kohe alustuseks tuleb öelda, et ükski peenar ei ole kunagi päris hooldusvaba, ka püsililledel ja kõrrelistel on vaja igal sügisel või kevadel pealsed maha lõigata. Kuid lillepeenra hoolduseks kuluvat aega saab vähendada, kui peenrapind on enne juurumbrohust korralikult puhastatud, valitud sobivad liigid ja õige istutustihedus.