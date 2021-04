5 nippi kodusisustuses, et olla trendikas ja keskkonnasäästlik 

Huvitavaks leiuks on Poola perefirma poolt lastele toodetud Little Lights LED-lambid, mis on ohutud, vastupidavad, kulutavad vähe energiat ja on keskkonnasõbralikud. Lampide tootmiseks kasutatakse looduslikku puitu, mis on pärit korralikult majandatud metsaaladelt. Lisaks on kõik Little Lights lambid värvitud keskkonnasõbralike akvarellidega, millel on Poola Alergoloogiaühingu positiivne heakskiit. Peale selle on Little Lights lambid reguleeritava valgustugevusega, nii et saad ise otsustada, kui palju valgust soovid. Mis teeb valgustid veel omapäraseks, on see, et need võib kinnitada nii seinale kui ka üksikult kasvõi voodisse asetada – hubane valgus kustub ise! Lambil on taimer 30- või 60-minutilise väljalülitamise funktsiooniga.