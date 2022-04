Kodu ja Aed Aeg on kevadpuhastuseks aga kuidas teha kodu korda kõigest kahe tunniga? Vaata neid nippe ja säästa aega! Toimetas Terttu Jazepov , täna 09:15 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

Foto: Pexels

Miskipärast arvatakse hirmuga, et kodu koristamise puhul on tegu tüütu ettevõtmisega, mille peale kulub lausa mitmeid päevi. Tegelikult see nii ei ole.