Aeg on kevadpuhastuseks! Kuidas teha kodu korda kõigest kahe tunniga? 

Pane stopper käima, Hansaposti kodukaupade tootejuht Maren Mäesalu-Bakradze toob välja minuti täpsusega koristusplaani, kuidas kahe tunniga kodu korda teha.



00:00 Koristamisel alusta alati kõige raskemast ehk köögist või vannitoast, sest siis jagub sul kõige rohkem energiat. Köögis võta esimesena sihikule ahi, mille puhastamiseks on vaja tõhusat ahju või mikrolaine puhastusvahendit. Pritsi kõrbenud kohad vahendiga üle, jäta mõnekümneks minutiks n-ö likku ja liigu teiste toimetusteni. Tagasi tulles kasuta kas metallist nuustikut või puhastuskaabitsat – õige nurga all saad mustuse pinnalt hõlpsasti lahti lükata.



00:05 Eemalda õhupuhasti kubu filtrid ja pane need 30-minutilise kiirpesu programmiga nõudepesumasinasse. Vaata üle veekeetja ja kohvimasin. Veekeetjasse lisa tilk äädikat ja keeda läbi – äädikas on suurepärane kodune katlakivi eemaldaja. Kohvikannu, eriti termosest anuma puhastamiseks sobivad mitmesugused katlakivi puhastuse graanulid. Lisa teelusikatäis graanuleid koos keeva veega kannu, jäta mõnekümneks minutiks likku ja loputa hiljem švammiga keemiast puhtaks.



00:10 Nüüd liigu köögis olevate pealmiste pindadeni. Sinna kogunenud tolm ja puru pühi maha kuiva mikrofiiberlapiga. Köögi suurimaks vaenlaseks on mõistagi rasv, mida leiab palju pliidi ümbrusest ja seintelt. Rasvapritsmete eemaldamiseks on vaja head rasvalagundajat, milleks sobib hästi näiteks nõudepesuvahend. Kangemat kodukeemiat kasuta tõepoolest vaid pindadel, mis on tavapärasest raskem puhtaks saada – muudel pindadel eelista keskkonnasõbralikku ning törtsu võrra lahjemat vahendit, mis on hea loodusele, sulle ja pereliikmetele.



00:20 Külmkapile võiks tähelepanu pöörata igapäevaselt, siis ei pea kevadkoristuse ajal sellele liiga palju aega kulutama. Poest tulles ja enne toiduasjade külmkappi panemist võta minut ja pühi sinna kogunenud puru ja mustus, nii on külmkapp kogu aeg puhas. Kui sa nii tubli pole olnud, tõsta riiulid külmkapist välja, pühi sinna kogunenud sibulakoored ja muu puru ning pese kraani all puhtaks ka külmkapi riiulid. Riiulite kuivatamisele pole aega vaja raisata, jäta need hetkeks rätiku peale nõrguma ning pane külmkappi tagasi, seal kuivavad need ise kiiresti ära.



00:30 Kui külmkapi seintele on tekkinud näiteks piimapakist sinised triibud, tuleb appi valge võlušvamm, mis töötabki hästi just valgetel pindadel nagu külmkapp, seinad ja lagi, aga ka vannitoa dušiklaas. Ole selle kasutamisel ettevaatlik – švammi vahtjas melamiin muutub krobeliseks ning võib puhastatava pinna ära kraapida. Vaata üle ka sügavkülm, vajadusel pane see sulama ning kaabi seintele tekkinud jää plastmassist või puidust labidaga maha.



00:35 Seinad ja laed võivad mõnes kodus moodustada 75% kogu pinnast ning täies ulatuses polegi mõtet neid pesema hakata, kuna tulemus jääb üldjuhul väga ebaühtlane. Aja kokkuhoiu mõttes võta esmalt kätte kuiv lapp ja pühi tolm seintelt ja laest maha. Mustuse ja sõrmejälgede eemaldamiseks tee spot-cleaning'ut ehk keskendu vaid silmaga nähtavatele plekkidele – pritsi puhastusvahendit märjale lapile, mitte otse seinale, ja eemalda määrdunud kohad lokaalselt.



00:47 Liigume edasi vannituppa. Köögis ei pruugigi paljud pered süüa teha, aga vannituba kasutavad kõik, mis tähendab, et ka siin võib koristamisele mõnevõrra rohkem aega kuluda. Kuna vannitoa põrandale koguneb väga palju juuksekarvu ja tolmu, alusta esmalt põrandast ning tõmba tolmuimejasse sinna kogunenud puru.



00:50 Nüüd võta ette dušinurk ja kraanikauss. Kõige rohkem hoiad siin punktis aega kokku, kui oled olnud igapäevaselt hoolas ning tõmmanud veekaabitsaga seinad ja dušiklaasi pärast iga pesukorda puhtaks, sel juhul leiab sinu vannitoast ilmselt väga vähe katlakivi. Kui nii pole läinud, võta appi küürimispasta – pritsi seda pindadele, aja nuustikuga laiali, jäta mõjuma ning liigu muude toimetusteni. Enne kui vahend ära kuivab, tule selle juurde tagasi, tee lapp uuesti märjaks ja käi nuustiku ja puhta veega kogu pind jälle üle. Kuivatamiseks kasuta taas veekaabitsat. Dušiklaas ja segisti poleeri säravvalgeks sileda klaasilapiga. Peeglil kasuta spetsiaalselt peegli jaoks mõeldud vahendit ja klaasilappi. Kindlasti ei sobi selleks majapidamispaber või mikrofiiberlapp, millest jäävad maha väikesed ebemed ja tupsukesed.



01:03 Tund on läinud! WC-poti puhastamisel kasuta spetsiaalset WC-puhastusvahendit ning käi potiharja, kummikinda ja nuustiku abil seest kõik pinnad üle. Pealmised pinnad nagu näiteks valamupott, prill-laud ja kaas kanget kodukeemiat ei vaja, vaid lihtsat majapidamispaberit ja puhastusvahendit. Puhasta ka pesumasin, eemalda sahtlist loputusvahendi jäljed, tõmba tihendi vahelt tolm ära ning jäta kindlasti pesumasina uks lahti, seda pärast igat pesukorda, et masin haisema ega hallitama ei hakkaks.



01:10 Liigume akende juurde. Meeldetuletuseks – ära pese aknaid päikselise ilmaga, eesootav nädalavahetus peaks selleks hästi sobima. Aknaid saab pesta akna- ja veeimuri, aknapesuharja ja kuivatajaga, aknakaabitsaga või kasutades lihtsat ajalehe ja vee kombinatsiooni, omale sobiva leiab igaüks katsetamise käigus. Ajalehe ja vee abil aknaid nühkides soovitan kindlasti kummikindad kätte panna, muidu võivad töö käigus sõrmed pinnad mustaks teha. Kõige kiirema tulemuse annab muidugi moodne aknapesurobot, mille võid panna tööle juba koristamise alguses.



01:25 Pärast vannituba liigu teistesse tubadesse. Käsitle magamistuba ja elutuba ühtse komplektina ning alusta tolmu võtmisega. Tolmu „imab“ kõige kiiremini ära mikrofiiber või staatilise elektriga mopp, mida on mugav varre otsas hoida. Käi sellega üle kõik toad ja pinnad. Väga palju tolmu koguneb raamaturiiulile, sestap alusta tolmuvõtmist alati sealt. Ära unusta lüliteid, uksepiitasid ega pildiraame. Tammepuidust lauad või muud pinnad, kus plekid välja paistavad, käi veel üle lapi ja võimalusel orgaanilise või lahja puhastusvahendiga.



01:35 Tõsta kõik asjad põranda pealt ära, toolid sealjuures tagurpidi laua peale. Oluline on, et põrand jääks võimalikult tühjaks. Enne, kui tolmuimeja stepslisse paned, vaata üle ka tolmuimeja kott ja vaheta see vajadusel uue vastu. Varstolmuimeja puhul tühjenda anum tolmust ja purust. Tolmukotti ei ole mõtet kunagi täispunni lasta, sest nii kaotab masin poole oma võimsusest. Eraldi otsikuga tõmba tolmu ka voodi ja diivani pealt, samuti käi üle toolijalad, kuhu otsa talletub palju tolmu ja juuksekarvu.



01:45 Viimased pingutused, oleme jõudnud põrandapesuni! Mopi ja lapiga põrandat pestes varu aega ja kannatust, kuna moppi tuleb vähemalt kümme korda vannitoas loputamas käima. Poole kiirema tulemuse annab aurumasin – näppu päästikul hoides on niiske lapp kogu aeg olemas ning kuum aur kangutab lahti mistahes parketile või põrandale sattunud mustuse. Aurumasin on tõeline elupäästja eriti peredes, kus on palju lapsi või neljajalgseid sõpru, sest seal kipuvad põrandad kiiremini mustaks minema.