Aiaprügi metsa alla viies võid ohtu seada looduse tasakaalu 

Aiast kokku riisutud prahikoormaga on oht viia metsa nii võõra taimeliigi seemneid kui ka näiteks Hispaania teeteo mune, hoiatab keskkonnaamet. Kuna metsa all ei piira keegi taimede levikut ega korja kokku nälkjaid, saavad võõrliigid seal kontrollimatult paljuneda ning levivad varem või hiljem inimeste aedadesse tagasi. Looduses on sinna veetud aiaprahi hunnikutest hakanud levima nt karuputk (pildil), verev lemmmalts, pargitatar jm võõrliigid, ka on paljunema pääsenud Hispaania teeteod.