Rikkalik rõduaed 

Foto: Kekkilä

Õnnega koos on need, kel oma aed, mida harida. Aga ka linnas elavatel rõduaednikel pole kurvastamiseks põhjust – väikesel pinnal on võimalik kasvatada üllatavalt paljusid taimi. Nutikalt kombineerides saab väikesele pinnale luua aia, kus jagub naudinguid nii ilu-, lõhna- kui maitsemeelele.