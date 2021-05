Minimõõtu iluaed ehk Mis imeasi on moldaed? 

Just neid pisikesi õitsejaid saab edukalt kasutada oma koduse miniaia loomiseks. Meisteraednik Arnold Hannust on sellised miniatuursed taimekooslused tabavalt moldaiaks ristinud. Selline looma söögimolli kujuline taimeanum on parim koht taimedele, kes oma looduslikus kasvupaigas ei talu seisvat vett ega püsivat niiskust. Nii saab omale kiviktaimlat lubada ka see, kelle aed on pisike või tuleb läbi ajada üksnes rõdu või terrassipinnaga.