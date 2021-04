Kodu ja Aed Mai alguse aiatöid: kärbi ja lõika, püga ja riisu Ia Mihkels , täna 22:30 Jaga: M

Foto: Marianne Loorents

Kevad on esialgu olnud veel pisut jahedavõitu, aga aiatöödega on mõistlik algust teha – kui ilmad on juba mõnusalt soojad, ajab üks töö teist taga; parem, kui mõned asjad on selleks ajaks tehtud. Veel saab lõigata viljapuid ja -põõsaid, tingimata tuleks maha võtta külma- ja lumekahjustusi saanud oksad. Pügada võib hekke, üle tasub vaadata ka ilupõõsad. Kui lillepeenrad jäid sügisel kääridega üle käimata, lõika nüüd maha mullused kuivanud lillevarred.