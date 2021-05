Kodu ja Aed MAIKUU AIAMÄRKSÕNAD: tee rohesuppi, ehita põhupeenar ja meisterda aiatööde hõlbustamiseks pehme põlvepadi Laura Karro , täna 10:56 Jaga: M

GALERII

Naat, võilill, karulauk ja nurmenukk sobivad kõik hästi kevadise kerge supi tegemiseks. Foto: Markus Winkler / Unsplash

Suur kevad on juba käes ja aed ootab tegutsejaid. Esimesed supertaimed on juba oma rohelised lehed maast välja pistnud ning ootavad, et neist suppi keedetaks. Rohesupp on tõeline kevadekuulutaja!