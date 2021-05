FOTOLUGU | Kahest korterist kokku üks: lugusid täis kodu Viljandi kesklinnas 

Praegu on noorte endi magamistuba vast valminud osas, mille aknad Lossi tänavale suunatud, ent tänavamüra tuppa ei tungi. Tulevikus kavatsevad nad siiski tagasi teise magamistuppa kolida, jättes selle esialgu külaliste-, hiljem aga lastetoaks. Magamistoa põrandal on kahes servas umbes poolemeetrine betoonriba, mille peale plaanib Egle teha epoga kaetud korkpõranda. Ja mitte niisama korkplaadist, vaid ikka pudelikorkidest. Arvestuslikult peaks korke kuluma umbes 6000 ja kogumine käib juba täie hooga. «Mu ema ja tema töökaaslasedki koguvad neid meile,» räägib Mihkel.

Korgi kiituseks: Eglel on korgi kui materjali kohta öelda vaid häid sõnu. See ei ole rasvane ega tolmune ja puhastamine on imelihtne. Seda, kuidas endalegi sellist seina teha, vaata lk 29. Foto: Martin Ahven

Pudelikorke võib näha ka köögis. Sisse kolides oli köök imetilluke ja töötasapinnatagune sein väga halvasti puhastatav. «Sain sõprade abiga piisavalt korke, mis ma pikuti pooleks lõikasin ja seina liimisin,» räägib naine. Ta kiidab korki sisekujundusmaterjalina ja märgib, et köögisein on siiani väga hästi vastu pidanud: «Katsudes pole ei rasvane ega tolmune, nagu imaks kõik mustuse enda sisse.» Ainult valamu juures on Egle pidanud korra korgid uuesti kinnitama, sest vesi võttis korkide küljest liimi lahti. Seina korkidega katmine oli pikk protsess, millele kulus naisel üle nädala. «Mina proovisin ka neid liimida, aga mul hakkas muster kohe viltu vedama, nii et loobusin,» sõnab Mihkel lõbusalt.

Noored räägivad, et neil on peaaegu alati nii, et esmane mõte muutub töö käigus, tuues näitena köögimööbli, mille puhul pidid esmase plaani järgi seinas olema ka riiulid. Kapiuksed tegi Mihkel uuest puitmaterjalist ja vanutas Osmo pähklitooni õlivahaga. Uksed said aga parajalt rasked ja kuna ülemise kapirea omad käivad ülevalt alla, oli neile vaja panna tugev vaikselt sulguv süsteem, et asi toimiks. Köögis tuleb ilmekalt esile ka üks kõrge lae omapära. «Ventilatsiooniava oli nii kõrgel, et pidime plekksepal laskma kubule roostevabast metallist lisapikenduse teha,» jutustavad nad.

Hea koostöö vili: Korkidest laotud seinaosa on koos ise vanutatud kapiustega köögi au ja uhkus. Kui korkide kinnitamine oli Egle töö, siis kapiuksed valmistas Mihkel. Foto: Martin Ahven

Vanasti lõppes maja elutoaga, mis selgitab ka massiivset vaheseina elutoa ja köögi vahel. Noored on isegi mõelnud ehitada köögiakna asemele Prantsuse rõdu, aga selle korralikult seinale kinnitamine on juba suurem ettevõtmine. Uuenduskuuri ootab korteris veel vannituba, mis on praegugi hubaselt sisse seatud − rohelised taimed postamendil ja kõrrelised aknaorvas. «Meil on plaan juba olemas, mida teha kavatseme, näiteks vanni vahetada väiksema vastu ja kasutada puitu ning tumehalli värvi,» seletab Mihkel ja lisab, et sein tuleb lahti võtta, et veetorude süsteemid üle kontrollida ja vajadusel välja vahetada. See kõik juhtub arvatavasti järgmisel aastal, sest selle kevade ja suve plaan on tegeleda maja juurde kuuluva haljasosaga, kus on vaja pinnasetöid teha. «Kuna meil on majas nii vähe inimesi, on suuremaid ja kallimaid töid raske teha,» selgitab Mihkel, miks lükatakse edasi näiteks ühiskoridori remont.