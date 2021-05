Ole valvas! Kolm kodus pesitsevat tervistkahjustavat ohtu 

Tolmulestade vastu on allergilised umbes 10% kõikidest allergiahaigetest. Selle allergilisi toimeid täheldatakse kõige sagedamini varakevadel või -sügisel. Mikroskoopiliste mõõtmetega tolmulestad väldivad valgust, mistõttu peidavad nad end madratsite, voodilinade, pehme mööbli ja vaipade sisse, samuti auto- ja turvaistmetesse ning pehmete mänguasjade kiududesse. Seal on soe ja hubane, mis loob tolmulestade paljunemiseks kõige soodsama pinnase. Need on ühtlasi ka kohad, kus enamik inimesi veedab suure osa oma päevast, mis loob eelduse ebameeldivate sümptomite avaldumiseks.

Kõige tõhusam viis tolmulestade vastu võitlemiseks on iga päev vähemalt korra nii toad kui ka mööbel märja lapiga üle käia, eelistatud on mikrokiust tolmulapp. Et vähendada kohti, kus tolmulestad elada võiksid, tuleks vältida pehmeid põrandaid ja vaipu ning asendada need hõlpsasti puhastatava põrandapinnaga. Pehmeid mänguasju, raamatuid ning ajalehti on soovituslik hoida suletud kappides ning sahtlites.