Isepuhastuv praeahi on perenaisele õnnistus 

Kallid perenaised, teie teete kõik hästi! Küpsetamise käigus tekivad paratamatult rasvapritsmed ahju lakke ja grilli kuumutuselementidele ning niiskus laskub ahju põhja, kus ta kuumale pinnale kinni „küpseb“ . See on eriline mustus, mille eemaldamine pole sugugi lihtne.

Ohutus

Kui praeahi kuumeneb juba üle 300 kraadi, siis lukustub ahjuuks automaatselt. See on oluline ohutuse tagamiseks, et pürolüüsi kestel poleks võimalik ahjuust avada. Igasugune kõrvetamisoht on välistatud, sest isegi siis, kui tavatoitu valmistate, toimib pürolüüsiga praeahjudel turvaline kuumusisolatsioon. Ahjuukse välisklaasi temperatuur ei lähe ohtlikult kuumaks.

Foto: Unsplash.com

Foto: Max Vakhtbovych / pexels.com