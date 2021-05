BLOGI | Vaimustusest ja vaimu mustusest ehk Kas suudame näha oma vaimset olukorda? 

Täitsin ka kohusetundlikult küsimustikku, nii hästi kui oskasin, nii hästi, kui üks inimene on üldse võimeline enesele tunnistama, mis seisus ta parasjagu on. Teised näevad ja märkavad seda seisu ju kõrvalt palju paremini. Kuna küsimusi lemmiklooma kaotusvalu kohta polnud, siis paistis seis päris kena – ei ärevust, ei unetust, ei suuri lapsepõlve­traumasid, nälga ega lähisuhtevägivalda. Ei ole isegi need uue aja ahistused tekitanud minus masendust ega õudu, sest samamoodi olime me kodukontoris toimetanud palju aastaid, enne kui see tungivalt soovituslikuks sai. Tegelikult olen ma personaalmeditsiinist, mille edendamiseks neid geeniuuringuid ju tehaksegi, väga vaimustuses ja usun, et kui mitte mul endal, siis mu lastel on sellest, et nende vanemate ja vanavanemate geenid on üksipulgi läbi uuritud, kindlasti kasu.

Väike lilleimetleja. Foto: Margit Kuus

Lumeroos (Helleborus x hybridus) Foto: Horret Kuus

Kuidas veel mustast masendusest puhtaks saada? Üks mu lemmiknäitlejaid, 75aastane Charlotte Rampling, keda peetakse julgeks, provokatiivseks, ausaks, aga kes on teinud karjääris ka pikki pause, olles depressiooni tõttu mitmeid kordi haiglaravil, on intervjuudes öelnud, et elu ta kardab, aga filmis, seal on kõik turvaline, sest seal ei ole miski päris. Film on mäng, nagu lapsedki mängivad fantaasiamaailmas. Kogu hingega asja juures olles. Aga saada hommikul koduuksest välja, see on tema jaoks kohutavalt raske. Päriselus tuleb hirmust läbi minna. Alles seal hirmu taga on ilu. Elan, kuniks elan, eks! “Olla filmis (ja mitte näidelda, vaid olla, rõhutab ta alati), see on minu ellujäämisstrateegia. Ma ei saa teisiti, kui pean kaljuservalt alla hüppama. Kaljuservani jõudmine võtab mul küll hirmus palju aega, sest ma olen tegelikult väga arg. Aga ma vean ennast lõpuks kohale ja hüppan. Sest ma olen sellest vaimustuses.” See “kaljult alla hüppamine” on loomungulise inimese metafoor, aga mõte on õige – vaimustus on parim motivaator, sest see tõmbab enda poole, kutsub tegutsema. Kohusetunne lükkab tagant, aga ainult kohusetunde pealt tegutsedes saavad akud palju kiiremini tühjaks.