Mai aiatööd 

Maikuus on õige aeg külvata soojalembeseid köögiviljakultuure – kurki, kõrvitsat, suvikõrvitsat. Avamaakülv võiks jääda kuu teise poolde, kui muld on juba soe, ning külve võiks pärast kastmist kaitsta kattelooriga. Kui pole tegu just iseviljastuvate sortidega, siis tuleb loor päevaseks ajaks taimedelt eemaldada.