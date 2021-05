Inimesed Ideid emadepäevaks: millest emal puudus on? Malle Pajula , täna 13:28 Jaga: M

Lauale sätitud mustad tulbid, sirelid, tass kohvi ja küpsised. Foto: Angelica Linnhoff / Living4media

Nagu kiuste, on sel kevadel muuseumides mitmeid eriti häid näitusi. Ehk saab ema neid nüüd nautima viia. Ja ilmselt maitseksid vahelduseks kohvikukooki ka need emad, kes muidu ise köögis mihklid on. Või pole ema ammu kodustest radadest kaugemal matkateel käinud…