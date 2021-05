Kodukirja sisustusuudised: vinge disainiga saunakeris ja haruldase kujuga Aalto vaas 

Foto: lauranestor.com

Laura + Britt = kunst

Fotograaf Laura Nestori ja moedisainer Britt Samosoni koostöös on valminud 12 pildist koosnev värske fotoseeria „Inimene ja materjal“ ehk MAN/MATERIAL. Pildil on inimene passiivne, puit aga staar nr 1. Kivi, metall ja nahk mängivad väärikaid kõrvalosi. Kõik teosed on signeeritud. Autor annab kliendile valiku foto mõõdu osas. Vormistus oleneb pildist, mis prinditakse kas fine art paberile, mida raamistab must siidjasmatist alumiiniumist käsitööraam, või on tulemus puuvillasel fotolõuendil liimpuidust alusraamil. Iga tellimus on individuaalne ja jõuab mugavalt kliendi koduukseni. Alates 3. maist on fotoseeria publikule näha ka Treimanni mööblisalongi seintel. lauranestor.com/pood

Foto: iittala.com

Aalto bumerang

Oma juubeli, 140. tegevusaasta puhul võttis Iittala arhiivist välja haruldase kujuga Aalto vaaside erikollektsiooni. 1937. aastal tootmises olnud disain on veidi teravam ja kitsam kui klassikaline Aalto vaas, meenutades bumerangi. Aastapäeva erikollektsioonis on aastanumbrile kohaselt kokku 2021 vaasi, kõik nummerdatud. Vaasid on saadaval neljas värvitoonis: vasekarva, samblaroheline, tumehall ja läbipaistev. iittala.com

Foto: huum.ee

Foto: huum.ee

2 x võidukas HUUM

Eesti disainkeriste tootja Huum pälvis mainekal konkursil Red Dot Award mitu tootedisaini auhinda. Selle said uudne elektrikeris CLIFF (disainer Mihkel Güsson, insener Anti Reiman) ning sauna juhtpult UKU.

Cliff on kompaktne ja väikeste ohutuskaugustega, seega ideaalne lahendus väikesauna. Sauna juhtpult Uku teeb saunakütmise lihtsaks ja mugavaks, sellega on võimalik sauna juhtida lokaalselt, üle wifi või sisseehitatud GSM-mooduli abil. Disainer Mihkel Güsson, arendaja Maarja Lind, äpi disainer Keijo Kraus.

2015. aastal pälvis disainiauhinna ka Huumi esimene elektrikeris DROP, mille disainis Mihkel Masso. Hea meel on tõdeda, et 2021. aastaks on kümme Eesti toodet pälvinud Red Doti auhinna, ja kolm neist kuulub Huumile.

huum.ee