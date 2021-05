Peatoimetaja kolumn | Kodukiri on Eesti kodudes käinud juba 29 aastat 

Üks lugeja meenutas kord, kuidas ta 90ndail läks hommikul perioodikakioski juurde passima, kas uus Kodukiri on tulnud. Et muidu võibolla ei saagi, müüakse kiiresti läbi.

Need on laiad pintslitõmbed, mis kerkivad esile eri kümnendite kodudest. Esemetest ja eluviisist, mis sel hetkel kõnetasid. Vaatasime just, et viimasel ajal on ajakirja veergudel palju kanu, seegi on aja märk – maale elama või suvitama minek, isolatsioon, kaugtöö.