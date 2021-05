Traditsiooniline linaõlivärv peab kauem vastu kui mõni kaasaegne 

Kuna värvimistööde hooaeg on algamas, jagame selgitusi, kuidas traditsioonilise linaõlivärviga pindu viimistleda, mida tähele panna ja milliseid vigu vältida.

Tihti kurdetakse, et linaõlivärviga viimistletud pind hakkab hallitama, värv kooruma või näeb pind määrdunud välja. Levinud on arusaam, et kui värvi kanda pinnale paksu kihina, siis on aluspind kaitstud ja peab ilmastikuoludele kauem vastu. Tegelikkus on aga hoopis vastupidine – pigem kipub paks värv kuivades pragunema või kortsu tõmbuma ning tekkinud pragudes ja värvivoltides saavad ideaalselt elutsema hakata vetikad ja hallitusseened. Tihti on just õuemööblil ja kald- või horisontaalpindadel näha, et paksult peale kantud värv läheb üsna kiirelt inetuks. Sageli on selle väljanägemise põhjuseks laudisel vohav vetikas, mis esmapilgul jätab määrdunud mulje.

Kevadel linaõlivärviga õues värvides on oht, et juba värvimise ajal lendavad värvi sisse ja värskelt värvitud pinnale ka õietolmu, mis on kõigele elavale heaks toiduks. Selle tulemusena võivad värvipinnale ilmuda väikesed hallitusetäpid, mis siiski aja jooksul üldiselt kaovad, kui värv ja alusmaterjal korralikult kuivada on saanud.

Foto 1. Paksult peale kantud värv hakkab kooruma, mõranema ja tõmbub kortsu. Foto: erakogu

Ülehinnatud tsinkvalge

Igal värvimeistril on oma retsept ja värvile lisatakse erinevaid abiaineid, mis värvi omadusi paremaks muudavad. Üks tuntumaid linaõlivärvis ja -krundis kasutatav abiaineid on tsinkvalge. Valdavalt on seda valget pulbrit värvis kasutatud hea katvuse ja ennekõike hallitusvastase toime tõttu. Samas on teada, et tsinkvalge kuivab õlis kaua, muutub aja jooksul rabedaks ning selle lisandiga värvikihti tekivad mikropraod. Pragudes saavad vetikad, seened jms kenasti end sisse seada, kuna need hoiavad niiskust, mille tagajärjel värvi pind võib näiteks kooruma hakata. Samuti muutub tsinkvalgega krunditud/värvitud pind aja jooksul kergelt hallikaks, jättes määrdunud mulje. Seega, tsinkvalge lisandile ei tasuks omistada ülemäära kaitsvaid omadusi.