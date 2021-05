„OLEME KODUS!“ | Ajakirja Kodukiri taskuhääling: Oot-Oot diivanite disainerid liikusid mööbliga elutoast magamistuppa 

Räägime Eesti disainmööbli tootja Oot-Oot disaineri Marko Alaga pehmest mööblist ja selle trendidest. Kui suur tunnustus on nende diivani Cosmo jõudme EDTM kollektsiooni ning kuidas selle nimi Cosmopolitaniga seotud on. Arutame miks liikusid disainerid Joonas Torim ja Marko Ala oma loominguga elutoast magamistuppa. Kui menukas on nende uus diivanvoodi Fold ja kas diivanvoodid on kammpäki teinud?