Veesilm koduaias: põhilised vead, mida selle rajamisel tehakse 

„Veekogu on üks hooldusmahukamaid asju aias. Üsna ühtmoodi raske on hooldada nii tiigikilega ehitatud kui ka valmis plastbasseini,“ tõdeb Hiiumaa ametikooli maastikuehituse õpetaja Heli Alp. Ta rõhutab, et oluline on leida tiigile võimalikult õige asukoht.

Tiigikilega veesilma rajades tuleb süvend kõigepealt nii palju kui võimalik kividest ja puujuurtest puhastada. Enne kile paigaldamist tuleb kindlasti panna liivakiht, sellele kas kivivilla või spetsiaalne pehmendusmatt. Pehmendusmatt läheb nii süvendi põhja kui ka külgedele, liiva saab natuke ka külgedele panna, aga eeskätt läheb see põhja.

Tiigikile paksus on 0,5 mm või 1 mm – parem on osta paksem kile. Basseini põhja tuleb raskuseks panna killustikku või maakive, aga et kivid kilet ära ei lõhuks, tuleb kindlasti vahele panna geotekstiili kiht. Kui üldiselt hoiab kilet paigas vee raskus, siis kevadeti või sügiseti võib põhjavesi selle üles lükata.

Taimede asjus tuleks selgeks mõelda, kas tahate:

põhjataimi, mis võivad kasvada kuni meetri sügavusel (nt vesiroosid, vesikupud);

veesiseseid taimi, mis kasvavad vee all;

kaldataimi (nt varsakabjad, võhumõõgad);

ujuvtaimi, mis põhja ei kinnitu.

Koduaias saab kasvatada ka kollaseid ja valgeid vesiroose. Poodides on müügil aretatud sordid, mis kardavad külma ja tuleks talveks tiigist välja võtta. Aianditest leiab ka vanemaid vesiroose, mis õues edukalt talvituvad, kui mudakiht basseini põhjas on piisavalt paks. „Mul ei ole väga sügav tiik, kuskil 80 cm, ja isegi seal talvitub mu vesiroos väga kenasti,“ ütleb Alp. Kunagi kingiks saadud väga vana lille sorti ei ole paraku siiani õnnestunud välja uurida.