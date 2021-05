Purskkaevuparadiis Pärnu kodus: aias vuliseb viis purskkaevu  

Esmalt tasuks mõelda, kui palju on aias purskkaevu jaoks ruumi, juhendab Valter Parve. Samuti tuleb mõelda, kas kaevata süvend ja katta see kilega või osta ehituspoest plastbassein. Viimasega on lihtsam, augu kaevamine ja kiletamine võib sõltuvalt pinnasest olla pisut aeganõudvam.

Parve soovitab purskkaevuplaani ootele panna, kui peres on väga väikesi lapsi. „Pisikese purskkaevu puhul pole vist vette kukkumise ohtu, aga mina lükkaksin asja ikkagi edasi – las lapsed kasvavad.“ Parve pakub välja, et seniks võib vee vulisema panna hoopis toas. Tal endalgi seisab elutoas elevandipurskkaev. „Leidsin uuskasutuskeskusest India elevandi, puurisin londi alla augu ja nüüd seisab ta oma pumbakesega plastvannis. Sama pumba ja basseini peal asub ka Filipiinidelt suveniiriks ostetud piip, mille vee väljavoolu liialt suur auk madaldab survet nii, et see toimib nagu allikas – vesi mullitab, aga mitte eriti häälekalt,“ kirjeldab ta.

Kui muidu on 220V ja vesi päris ohtlik kooslus, siis päikesetoitel purskkaevu puhul ei ole mingit hirmu. „Laadimiseks ei peagi see väga päikese käes olema ning puldist saab määrata, kui pikalt ta purskab ja kui pikalt laeb ning millal valgus õhtul sisse lülitada, vahetatavate otsikute abil saab mängida joa kõrguse ja kaugusega,“ räägib Parve. „Eelmisel suvel ujus mul üks päikesetoitel rõngas rõdul ringi, teine oli aias.“

Kui palju on hoolt ja vaeva?

Sõltub mõnevõrra sellest, mis basseini läheduses kasvab, aga midagi pudeneb puudelt-põõsastelt igas aias – ja lehed, mida tuul sügiseti basseini puhub, tuleks kevadel muidugi välja kraapida. „Sügisel panin kattevõrgu peale, et kevadel lihtsam oleks: tuleb vaid bassein spetsiaalse reoveepumbaga võimalikult kuivaks tõmmata – kalale peab ikka vett ka jääma! – ja kogunenud kõnts välja rookida. See läheb taimedele väetiseks,“ selgitab Parve. „Suvi läbi ühtelugu rehaga õngitseda ma ei viitsi – see ei saa olla kohustus, siis poleks basseinidel-purskkaevudel enam mõtet.“

Tiiki kukkunud lehed saab kätte ka käsiskimmeriga, aga selle varre ja võrguga riistapuuga Parve tiigist lehti ja prügi õngitsenud pole ega põhja langenud lehtede jaoks mõeldud spetsiaalset veekeemiat proovinud. Seni on piisanud ka rehast.