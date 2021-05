Ideid mõnusa rõdu ja terrassi loomiseks: trendid soosivad rohket rohelust ja funktsionaalset mööblit 

Rõdu igatseb iga linnainimene, sest see on ideaalne koht hommikukohvi nautimiseks, lugemiseks, erinevate taimede kasvatamiseks ja mõnusaks puhkamiseks. Tõsi, rõdud on üsna väikesed, kuid läbimõeldud ja sobiv mööblivalik aitab ellu viia ideed, mis esialgu näivad võimatuna. Kaup24 sisekujunduseksperdi Anna Ilmere sõnul tuleb enne soovitud mööbli soetamist mõõta oma rõdu suurus ja määratleda sisustatav ala. See aitab aru saada, kas kõike ihaldatut on võimalik mugavalt paigutada ja samal ajal säilitada piisavalt vaba ruumi. Nutika nipina soovitab disainer planeerimise etapis appi võtta põrandakriidid või teibi, millega oma idee rõdu põrandale maha märkida.

Foto: Pexels

Mida rohkem taimi, seda parem! Samas ei pea kohe tormama peenraid rajama, vaid selle asemel saab kasutada erinevaid lillepotte rõdul või maja ees verandal, samuti aia ja aiateede kaunistamiseks. Parim nõuanne väikeste kergemate taimede ja lillede jaoks on valida plastist lillekastid ja potid. Neid on lihtne ühest kohast teise liigutada, neid on saadaval erineva kuju ja suurusega ning need on sõbralik valik ka igaühe rahakotile. Tavaline lahendus on taimekastid ja lillepotid, mida on võimalik sättida rõdupiirdele, täites kogu reelingu pikkuse.