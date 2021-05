NÄITUS: Tallinna Botaanikaaias esitletakse neljapäevast pühapäevani säntpooliaid 

„Säntpoolia sortide rohkus on üllatavalt suur ja mitmekesine. Aretatud on enam kui 20 000 sorti,” selgitas Tallinna Botaanikaaia botaanik Urmas Laansoo. “Tuntakse liht- ja täidisõielisi, tähtja õiega, kurruliste ja roheliste kroonlehtedega sorte. Kõige ebatavalisemad on halli või kollase õiega säntpooliad.“ Laansoo sõnul müüakse maailmas aastas mitu miljonit säntpooliataime enam kui 25 miljoni USA dollari väärtuses. Taime teaduslik nimetus on antud Walter von Saint Paul-Illaire (1860–1910) auks, kes selle taime Tansaanias loodusest avastas.