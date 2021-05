3 põhjust, miks kasutada sisekujundajat 

Ta lisas, et IKEA-s on sisekujundusteenused tasuta, kui sealt ostetakse suurem osa mööblist. „Kui klient otsustab IKEA sisekujundaja projekti kasutusele võtta ning ostetud toodete hind on vähemalt 70% planeeritud koguhinnast, siis on sisekujundaja teenus tasuta. Kuna meie sisekujundajad süvenevad põhjalikult klientide soovidesse ja vajadustesse, siis enamik ostab tervikdisaini nii, nagu see välja pakutakse. Lisaks on klientidel võimalik teha üks kord tasuta muudatusi. Meie eesmärk on see, et kliendid saaksid sellise sisustuslahenduse, mida nad ihaldanud on,” märkis IKEA sisekujundaja.