A-energiaklassi korterid kõrgelt hinnatud Keilas 

„Kinnisvara kuldreegel asukoht-asukoht-asukoht kõlab klišeelikult, kuid see on jätkuvalt koduostjatele oluline ja seetõttu oleme uusarenduste planeerimisel asukoha suhtes väga nõudlikud“, räägib Everaus Kinnisvara tegevjuht Janar Muttik Keila uusarendust tutvustades. „Teadsin Keilast pigem vähe enne seal arendustegevusega alustamist, kuid saan nüüd, kui olen linnaga põhjalikumalt tutvunud kinnitada, et Keila on suurepärane elukoht. Seda kinnitab ka fakt, et Keila elanike rahulolu kodukohaga on eeskujulikult kõrge ja samaväärne näiteks Viimsi ja Rae valla elanike rahuloluga.“ märgib Muttik möödunud aastal läbiviidud rahulolu-uuringule viidates.

„Keila on ühelt poolt väikelinn, mistõttu on kõik strateegiliselt olulised kohad kodu lähedal. Teiselt poolt on aga Keila suurlinna võimalustega – alustades sellest, et linnas on esindatud kõik suuremad toidupoeketid ja lõpetades sellega, et linnas asub veekeskusega ujula,“ lisab Muttik. „Oleme Keila võlusid ja võimalusi põhjalikult kirjeldanud ka uusarenduse veebilehel, mistõttu soovitan veebilehte kindlasti külastada ja veenduda, et Keila on väärt elukoht.“