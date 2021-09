PEENRAD KESET LINNA: kortermajas elavad rohenäpud toimetavad kogukonnaaedades 

Lasnamäele mahub veel palju: Anton loodab, et lisaks Laagna, Pae ja Priisle aiale võtavad lasnamäelased olemasolevaid kohti hea eeskujuna ja rajavad kogukonnaaedu mujalegi. Mehe hinnangul võiks julgelt katsetada ka teistsuguste aialahendustega. Foto: Stanislav Moskaljev

Ühisaedade mõttes pole tegelikult midagi uut – on ju ennegi olnud ühiseid aiamaalappe suvilaühistutes või linna piirialadel. Nüüd on need kogukonnaaedadena õitsele puhkenud lausa Eesti suuremate linnade Tallinna ja Tartu peaaegu igas linnaosas ja nakatavad järjest enam inimesi aiandusega tegelema.