FOTOLUGU | Unistuste kodu põldude ja metsade keskel: „Siia kolides oli peaaegu iga töö meie jaoks täiesti esmakordne.“ 

Tõnu talu: Sällil ja Renel oli kindel ettekujutus, milline nende kodu olema peaks. Tõnu talus oli kõik see ja veel enamgi. Nüüd tuleb ka oma tulevikuvisioonid siin teoks teha. Foto: Erki Pärnaku

Hoolimata sellest, et Sällil ja Renel puudus maaelu kogemus, otsustasid nad poolteist aastat tagasi maale kolida. Kohaneda ei tulnud mitte ainult uue elukohaga, vaid endale sobivaks tuli sättida ka koduks ostetud talumaja. „Täna võin täie kindlusega öelda, et kui sisetunne on õige ja elu suunab sind kohta, kus tunned end koduselt, siis kõik laabub,“ sõnab Tõnu talu perenaine.