Kodukirja sisustusuudised: põnev tulease, ökogrill ja uued tuuled vannitoas 

Disainiauhinnale Bruno nomineeritud lõkkekoht Teemant (disainer Germo Saar, Woogs) on kodusest oksapõletusevajadusest väljakasvanud sümmeetriline tuulekojaga grillikoht, mis sai grilliks tänu tekkinud söele. Teemandile loodi mullu esimesed grillrestid ja ketiga haudepott nii köögiviljade kui ka kohvi jaoks. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus viis Teemandi köögiviljaroa mullusele Grillfestile, kus grill sai kõige atraktiivsema grillaparaadi tunnistuse. Potile järgnes u 1,5 meetri pikkune grillvarras ning 1 m diameetriga paella-pann, kus saab ka burgereid teha. Uusim lisa on muudetava kõrgusega kalaküpsetusrest. Pildil koos väikemajaga Kärg. woogs.ee

Liisa Kruusmägi on noor silmapaistev Eesti maalikunstnik, kelle isikunäitusi on olnud üle maailma, USAs, Jaapanis, Skandinaavias jm. Tema urbanistlikku elu kujutavatel piltidel on iseäralik ning veidi kaootiline stiil, need on värviküllased, emotsiooni- ja detailirohked. Maal „Jaanipäev“ (hind 2500.-) valmis eelmisel suvel Telliskivi näituseks. Kunstnikuga kokkuleppel saadaval ka prindid. liisakruusmagi.com