AHOI, TEELE! Kodukirja toimetus soovitab külastamiseks kauneid Eestimaa paiku 

Foto: Malle Pajula

Mere ääres olemine annab alati positiivse laengu, sinna tasub minna isegi siis, kui ilm just troopiline ei ole. Päikeseloojangu hetk, piknik rannas, lihtsalt lesimine ilma kohustuseta pruuniks päevitada või kasvõi tormise mere võimsuse jälgimine – kõik need tegevused on suvel nauditavad. Õnneks jagub Eestis rannajoont piisavalt, aga ka suurem järv kõlbab emotsioonide saamiseks suurepäraselt. Kuna suvi ja hea toit käivad lahutamatult kokku, siis tasub otsida mõni rannas asuv väliterrassiga söögikoht ja nautida head toitu koos merevaate ja mõnusa jahutava briisiga, seda muidugi siis, kui ilm lubab. Selliseid kohti on üle Eesti päris mitmeid.