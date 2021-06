MÕELDUD-TEHTUD! 20 võimalust soodsaks koduvärskenduseks 

Kui mööbel on olemuselt korralik, aga värv tüütuks muutunud, saab köögikappide uksed üle värvida. Tulemuseks on täiesti uue ilmega mööbel, kusjuures ka tumedast mööblist saab teha heleda ning läikivast mati. Mööbli värvimine on siiski aja- ja töömahukas. Kapiuksed tuleb karkassi küljest maha võtta ja korralikult puhtaks pesta, käepidemed, hinged ja kandurid lahti kruvida. Kui mööblil on täkkeid, võiks need täita mööblipahtliga ning lihvida. Enne värvimist tuleb uksed veel lihvimispaberiga karestada ja tolm maha pühkida. Värvi alla läheb krunt, seejärel kaks kihti spetsiaalselt mööbli värvimiseks mõeldud kulumiskindlat ja pestavat värvi ning lõpuks kas lakk või vaha, sest köögimööbli kasutus on tihe ja tulemus peab saama vastupidav ning mugavalt hooldatav.